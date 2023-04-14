В главных слухах недели вы узнаете, кого Криштиану Роналду хочет видеть главным тренером «Аль-Насра», как «Барселона» работает над возвращением Лионеля Месси, и какие перестановки могут произойти в «Спартаке» ближайшим летом. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду уволил тренера

«Аль-Наср» расстался с главным тренером – Руди Гарсия не отработал в клубе и одного сезона. Слухи говорят о том, что к увольнению специалиста свою руку приложил звёздный Криштиану Роналду. Как-то странно получилось. В прессу просочилась информация о том, что Роналду недоволен работой Гарсии, и буквально через несколько дней француза отправили в отставку. Совпадение?

Можно вспомнить информацию, которая появлялись после перехода Роналду в «Аль-Наср». Тогда говорили, что португалец будет иметь возможность принимать решения по тренерам в саудовском клубе.

Роналду выбрал нового тренера

После отставки Руди Гарсии «Аль-Наср» принял Динко Еличич, который ранее работал с молодёжкой. Ясно, что хорват является лишь временным вариантом – саудовский клуб настроен пригласить на тренерский мостик по-настоящему звёздного специалиста. Ходят слухи, что «Аль-Наср» рассматривает Зинедина Зидана и Жозе Моуринью. Португальцу саудовцы якобы уже предложили 100 миллионов евро в рамках контракта на два года. Посмотрим, согласится ли Особенный.

И, конечно, поговаривают, что непосредственное участие в выборе нового главного тренера принимает Роналду. Португалец вроде бы хочет поработать с Зиданом, хотя привлечь француза будет непросто.

«Челси» решил, кто возглавит команду

После отставки Грэма Поттера «Челси» на временной основе принял Фрэнк Лэмпард. Закрыв вопрос с тренером до конца сезона, лондонцы принялись в спокойном режиме искать нового постоянного рулевого для команды – через обсуждения и собеседования. По слухам, «пенсионеры» уже сделали свой выбор, и летом команду возглавит Луис Энрике. Этот специалист находится без работы несколько месяцев – после чемпионата мира - 2022 он покинул сборную Испании.

«Барселона» начала «облизывать» Месси через Хави

Возможное возвращение Лионеля Месси в «Барселону» остаётся горячей темой в футбольном мире. Есть информация, что каталонский клуб готовит для Ла Лиги план по подписанию звёздного аргентинца. Этот план предусматривает сокращение зарплатной ведомости. Если лига даст зелёный свет, то «сине-гранатовые» начнут активные переговоры. Поговаривают, что Месси ждёт звонка от президента клуба Жоана Лапорты. При этом Лионель уже общается с главным тренером команды Хави. Тот якобы рассказывает футболисту о прекрасной атмосфере в команде и призывает вернуться. Хави рассчитывает использовать Месси не в нападении, а в средней линии, как свободного художника.

В «Спартаке» грядёт революция

В России обсуждают возможные кадровые перестановки в «Спартаке». Ходят слухи, что по завершению сезона должность генерального директора клуба может покинуть Евгений Мележиков. В качестве кандидатов на пост называются Роман Асхабадзе и Наиль Измайлов. В то же время в прессе проскакивала и другая информация. Так, «Спартак» будто бы может сохранить Мележикова, но уволить Пола Эшуорта с должности спортивного директора. К такому варианту якобы склоняются в «Лукойле». Посмотрим, как будет на самом деле.

Слухи собирал Александр Тихий.