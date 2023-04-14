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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушенков назвал лучших нападающих в истории РПЛ

14 Апреля 2023 • 13:46 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
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16.04 14:00

Игрок «Локомотива» Максим Глушенков назвал лучших нападающих в истории РПЛ.

23-летний футболист выделил своего одноклубника Артёма Дзюбу, а также бывших футболистов «Зенита» Александра Кокорина, Александра Кержакова и Халка. Кроме того, Глушенков назвал экс-нападающего ЦСКА Сейду Думбия.

«Только без ранжирования. Назову пятерых — Кокорин, Дзюба, Кержаков, Думбия и Халк», — цитирует Глушенкова Sport24.

Напомним, что Глушенков перешёл в «Локомотив» минувшей зимой из «Крыльев Советов». В текущем сезоне нападающий провёл за две эти команды 29 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Халк Александр Кокорин Александр Кержаков Артём Дзюба Сейду Думбия Максим Глушенков
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