Игрок «Локомотива» Максим Глушенков назвал лучших нападающих в истории РПЛ.

23-летний футболист выделил своего одноклубника Артёма Дзюбу, а также бывших футболистов «Зенита» Александра Кокорина, Александра Кержакова и Халка. Кроме того, Глушенков назвал экс-нападающего ЦСКА Сейду Думбия.

«Только без ранжирования. Назову пятерых — Кокорин, Дзюба, Кержаков, Думбия и Халк», — цитирует Глушенкова Sport24.

Напомним, что Глушенков перешёл в «Локомотив» минувшей зимой из «Крыльев Советов». В текущем сезоне нападающий провёл за две эти команды 29 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.