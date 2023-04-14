Колыванов: «Динамо» — однозначный фаворит во встрече с «Пари НН»

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 23-тура РПЛ между «Динамо» и «Пари НН».

По мнению специалиста, «бело-голубые» — однозначные фавориты предстоящей встречи. Колыванов отметил, что «Динамо» необходимо побеждать, чтобы бороться за попадание в тройку призёров.

«По составу и игре команда выглядит поприличней, чем «Пари НН». Но они тоже борются — за выживание. Пришёл новый тренер, который старается внести что-то своё. Может, поменяется тактический рисунок, может сыграют, чтобы не пропустить», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Напомним, что по ходу текущего месяца нижегородскую команду возглавил Сергей Юран, начинавший сезон в подмосковных «Химках».

Матч «Динамо» — «Пари НН» состоится завтра, 15 апреля, в Москве. Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.