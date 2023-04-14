Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил надежду, что его клиент как можно скорее вернётся на поле.

«Мы полностью доверяем медицинскому штабу «Локомотива». Если они говорят что Вильсон скоро может играть, значит это так. Восстановление идет хорошо, мы очень надеемся, что в ближайшее время Вильсон выйдет на поле», – сказал агент.

Изидор в последний раз выходил на поле ещё в первой половине сезона, когда «Локомотив» в конце ноября встречался с «Пари НН» в Кубке России. 22-летний нападающий перебрался к «железнодорожникам» летом 2021 года из «Монако».