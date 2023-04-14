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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал трёх главных талантов РПЛ

14 Апреля 2023 • 12:59 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал главных талантов Российской премьер-лиги.

«Наша лига богата талантами. Кого можно сейчас называть главными талантами? Захарян, Пиняев, Сперцян. Им надо брать больше ответственности в своих клубах и пойдет прогресс еще лучше», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне Пиняев провел 16 матчей в Премьер-лиге, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. На счету Сперцяна девять голов и девять ассистов в 21 поединке. Захарян отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 19 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Сергей Пиняев Арсен Захарян Эдуард Сперцян
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