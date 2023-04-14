Камоцци назвал трёх россиян из РПЛ, способных заиграть в Серии А

Франко Камоцци, который ранее являлся советником владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о том, кто из российских футболистов, выступающих в РПЛ, мог бы заиграть в Серии А.

«Могут заиграть только три игрока - нападающий Соболев и защитник Хлусевич из «Спартака» и полузащитник Глебов из «Ростова». За ними уже следят итальянские клубы», - приводит слова Камоцци издание Sport24.

Напомним, что в Серии А сейчас выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Полноценный контракт футболиста принадлежит «Аталанте», в нынешнем сезоне он выступает за «Торино» на правах аренды.