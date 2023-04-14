Глушенков — о «Зените»: «Со всеми можно играть, «Лестер», вон, АПЛ выиграл»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков рассказал о намерении побороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем розыгрыше РПЛ.

Глушенков отметил, что несмотря на то, что против «Зенита» играть тяжело, при своих трибунах «сине-бело-голубых» можно обыгрывать. 23-летний футболист привёл в пример английский «Лестер», который сумел выиграть АПЛ в 2016 году, не являясь при этом фаворитом турнира.

«Со всеми можно играть. «Лестер», вон, АПЛ выиграл. Не буду говорить громких слов, но в следующем сезоне, если всё будет хорошо, мы поборемся с «Зенитом», — приводит слова Глушенкова Sport24.

После 22 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице и отстаёт от лидирующего «Зенита» на 29 очков. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут 16 апреля против «Оренбурга». Начало — в 14:00 по московскому времени.