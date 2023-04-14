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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак высказался о будущем Мантуана в «Зените»

14 Апреля 2023 • 11:49 Комментировать

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался насчет будущего в команде бразильского полузащитника Густаво Мантуана.

«Мантуан соответствует по своим качествам нашей команде. Мы хотели бы, чтобы он остался. Дальше это уже задача руководства, насколько возможно договориться о полном его выкупе», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Полноценный контракт Мантуана принадлежит «Коринтиансу». За петербургский клуб бразилец выступает на правах аренды, рассчитанной до лета текущего года.

21-летний полузащитник провел в Премьер-лиге 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Густаво Мантуан
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