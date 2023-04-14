Семак высказался о будущем Мантуана в «Зените»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался насчет будущего в команде бразильского полузащитника Густаво Мантуана.

«Мантуан соответствует по своим качествам нашей команде. Мы хотели бы, чтобы он остался. Дальше это уже задача руководства, насколько возможно договориться о полном его выкупе», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Полноценный контракт Мантуана принадлежит «Коринтиансу». За петербургский клуб бразилец выступает на правах аренды, рассчитанной до лета текущего года.

21-летний полузащитник провел в Премьер-лиге 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.