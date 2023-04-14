Гаврилов высказался о дерби «Торпедо» - «Спартак»

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался касательно предстоящего поединка между «красно-белыми» и столичным «Торпедо» в 23-м туре чемпионата России.

«Одна команда борется за выживание, другая хочет заработать очки. Легкой игры не будет! В этом чемпионате легких игр нет ни для кого. Каждая команда решает свои проблемы», - передает слова Гаврилова издание «Спорт-Экспресс».

Столичное дерби состоится на стадионе «Лужники» в субботу, 15 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» занимает третье место, а «Торпедо» находится на предпоследней строчке.