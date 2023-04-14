Барриос готов играть за «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос готов принять участие в поединке 23-го тура чемпионата России против «Ростова». Об этом рассказал главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«По максимуму пытались его поберечь. Сейчас неделю Барриос работает в общей группе, поэтому, на мой взгляд, он готов сыграть полный матч», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 16 апреля.

В текущем сезоне чемпионата России Барриос провел 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.