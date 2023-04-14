Глушенков вспомнил, что сказал Дзюба игрокам «Локомотива» перед первым матчем после зимнего перерыва

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков рассказал о влиянии на команду Артёма Дзюбы, который присоединился к «железнодорожникам» в феврале нынешнего года.

По словам Глушенкова, 34-летний Дзюба подбадривает своих одноклубников перед каждой игрой. Также нападающий вспомнил слова, которые произнёс новобранец команды перед началом весенней части сезона.

«Перед первой игрой после зимнего перерыва Артём сказал: «Сейчас всем нужно биться и сражаться, чтобы выбраться из той ситуации, в которой оказались». Такие слова мотивируют», — цитирует Глушенкова Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» семь матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.