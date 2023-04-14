Нападающий «Спартака» Соболев попал под проверку РУСАДА

РУСАДА провело проверку восьмерых футболистов клубов Российской премьер-лиги в марте нынешнего года.

Как стало известно журналистам ТАСС, под проверку попали Даниил Фомин и Александр Кутицкий из московского «Динамо», два представителя «Крыльев Советов» - Александр Зуев и Владимир Писарский, а также по одному игроку «Спартака», Ростова», «Зенита» и «Локомотива» - Александр Соболев, Сергей Песьяков, Вячеслав Караваев и Дмитрий Баринов соответственно.

Добавим, что за январь и февраль этого года РУСАДА не совершило ни одной проверки игроков Российской премьер-лиги.