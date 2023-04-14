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Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «В «Спартаке» нет русскоязычного авторитета, который мог бы здорово напихать» эксклюзив

14 Апреля 2023 • 11:25 Комментировать (1)

Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал игру московского «Спартака» в последнее время – в том числе ничейный матч «красно-белых» с «Динамо» (3:3).

- Непонятно, во что спартаковцы сейчас играют, как они обороняются и как атакуют. Всё как получится. И голы пропускают какие-то несуразные. Игры нет что у «Спартака», что у «Динамо». Проблесками Тюкавин выделялся, а из «Спартака» по тому матчу даже не знаю, кого выделить.

Я думаю, что это всё идёт от возвышения игроков. Вы знаете, когда начинают хвалить того же Пруцева журналисты, комментаторы, агенты и так далее, человек снижает мотивацию и самоотдачу. А одного мастерства не хватает. Это всё в совокупности накапливается. Один, второй, третий начинает выпадать – и это уже не команда. А у них выпало человек шесть. Тот же Зиньковский сыграет одну игру хорошо, но потом месяц ничего не показывает. Посмотрите на Захаряна. Когда он был никем, то выходил, бегал, и многое у него получалось, однако ему кто-то что-то сказал, и он теперь ничего не может.

Поэтому «Спартак» и «Динамо» одинаковые примерно. Тюкавин держится ещё на каком-то уровне – видимо, у него характер всё-таки есть немножко. А в остальном всё грустно. Раньше молодые даже рот не раскрывали и не говорили в таком возрасте. Поиграйте года три хотя бы. Они попадают в состав не по своим игровым качествам, а потому что некого больше ставить. Они лучшие среди худших. Но им рассказывают сказки, что они профессора футбола.

В «Зените» есть всё-таки люди, которые выделяются, – Вендел, Малком. Есть с кого брать какой-то пример. А в «Спартаке» не с кого. Нет там для молодёжи русскоязычного авторитета, который мог бы здорово напихать. Кто у нас выделяется сейчас по игре? «Урал» и «Оренбург». Люди выходят, пашут – что могут, то и делают. Никаких звёзд не хватают, никаких понтов. Играют на своих козырях и не выделываются.

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Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов
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Комментарии (1)
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dzxtckfdvfvjyn
14 Апреля 2023 в 12:04
Да пожалуй Спартак на нынешном периоде сумасбродное дно!)))))))))))))))))))))))))
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