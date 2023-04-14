Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение Андрея Талалаева главным тренером подмосковных «Химок».

- То, что «Химки» взяли главным тренером Талалаева, – это, я считаю, правильный ход, что бы кто про него ни говорил. Управление в «Химках» идёт из депутатского корпуса, из бизнес-кругов, а футбольного там, я думаю, нет. Талалаев – очень сильный тренер, который высказывает свои мысли напрямую руководству. Чиновникам, естественно, это не нравится. Поэтому у них возникают с ним разногласия, и в итоге они расстаются. Наверно, так было раньше в клубах, где работал Талалаев. Он поднимал «Химки», после него туда пришёл Юран, были много ещё кто, а теперь вернулся Талалаев. Я считаю, он может помочь «Химкам» остаться в Премьер-лиге. Не могу сказать, спасутся они от вылета или нет, но с таким тренером, как Талалаев, у них есть шансы. Он закрутит гайки среди футболистов, между которыми сейчас идёт разброд и шатание. Конечно, до него там люди наделали много чего нехорошего. Футболисты, которые ушли, пригодились бы сейчас Талалаеву, потому что с ним начинали, когда он два-три года назад уже был в «Химках».

Ещё раз вопреки всем нашим экспертам скажу, что Талалаев сегодня входит в пятёрку самых сильных российских тренеров, как бы его ни грузили и ни критиковали. Великий журналист-блогер Уткин пускай вспомнит своё прошлое. Свои какие-то мысли он высказывает величайшие. Он футбол видел с вертолёта. Я знаю этого человека с тех пор, когда ещё судил. Пусть он вспомнит матч «Динамо» Москва – «Алания», как он оповещал, что он говорил до игры и потом в «Футбольном клубе». Все эти люди пытаются любого нашего тренера или футболиста принизить, а в отношении иностранцев – наоборот, повышают их величину, говорят о них хорошо. Пытаются втемяшить, что они такие большие знатоки футбола.