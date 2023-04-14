В «Ахмате» высказались о будущем капитана команды Уциева

Опубликованы новости о возможном продлении трудового соглашения между защитником Ризваном Уциевым и грозненским «Ахматом». Информацией поделился генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

«Если здоровье позволит Уциеву играть, то он будет продолжать выступать за «Ахмат». У него есть в контракте автоматическая пролонгация. Он бессменный капитан команды», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 35-летний защитник провел десять поединков, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам 22 туров «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.