Шунин — о матче с «Пари НН»: «Будем играть на победу»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ против «Пари НН».

Напомним, что 4 апреля команду из Нижнего Новгорода возглавил Сергей Юран, сменив на этом посту Артёма Горлова. Шунин подчеркнул, что несмотря на тренерские перестановки в стане соперника, «бело-голубым» необходимо сыграть от себя и добиться победы.

«Не так важно, сменился ли тренер у соперников, важно, как сыграем мы. В последних встречах мы не набрали то количество очков, которое должны были. Будем играть на победу», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Пари НН» состоится завтра, 15 апреля. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.