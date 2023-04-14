Шикунов: «Всё происходящее в «Химках» - Comedy Club»

Футбольный функционер Александр Шикунов, который ранее занимал пост вице-президента «Ростова», поделился мнением о ситуации в подмосковных «Химках». Недавно клуб назначил уже пятого тренера по ходу нынешнего сезона.

«Нормальный человек не может объяснить происходящее в «Химках». Все происходящее - Comedy Club. Смешно и обсуждать даже это не хочется, это нефутбольные вещи», - передает слова Шикунова «РБ Спорт».

Напомним, что новым главным тренером подмосковного коллектива был назначен Андрей Талалаев.

По итогам 22 туров РПЛ «Химки» набрали 13 баллов и находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице.