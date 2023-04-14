Бывшая пресс-атташе «Динамо»: «Йоканович холодный и закрытый»

Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко поделилась мнением о главном тренере московской команды Славише Йокановиче.

По словам Лысенко, работать с Йокановичем ей было сложнее, чем с бывшим наставником «бело-голубых» Сандро Шварцем из-за закрытости серба.

«Я открыта, эмоциональна, как и Сандро, мне важна семейная теплота, чтобы со всей душой. Славиша совершенно другой человек. Холодный, закрытый — типа, «ничего личного, только бизнес», — приводит слова Лысенко Sport24.

Напомним, Йоканович возглавил «Динамо» прошлым летом, сменив на этом посту именно Шварца. После 22 туров текущего розыгрыша РПЛ «бело-голубые» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Свой ближайший матч «Динамо» проведёт завтра, 15 апреля, против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.