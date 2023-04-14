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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сборная России поздравила Зиньковского с днём рождения

14 Апреля 2023 • 10:14 Комментировать

Сегодня, 14 апреля, день рождения отмечает полузащитник московского «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский. Хавбеку исполнилось 27 лет. С праздником игрока поздравила пресс-служба национальной команды.

«Сегодня полузащитнику сборной исполняется 27 лет. Поздравляем Антона и желаем ему исполнения всех желаний, вдохновения и ярких достижений», - говорится в публикации национальной команды.

Напомним, что Зиньковский дебютировал за сборную России в недавнем товарищеском поединке против Ирана (1:1).

В нынешнем сезоне Антон сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
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