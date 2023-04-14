Борис Игнатьев назвал претендентов на второе место в РПЛ

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о борьбе за призовые места в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Спартак», «Ростов» и ЦСКА держат в уме второе место. Эти команды будут биться за вице-чемпионство до конца чемпионата. Потому что с первым место все уже предельно ясно», - передает слова Игнатьева Betonmobile.ru.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 54 балла и располагается на первом месте в турнирной таблице. Второе место занимает «Ростов» (45), а топ-3 замыкает московский «Спартак» с 42 очками. Далее следует ЦСКА (41).