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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Интернасьонал» не отпустил Фернандеса в ЦСКА

14 Апреля 2023 • 08:51 Комментировать

Бразильский «Интернасьонал» отказал московскому ЦСКА в возвращении защитника Марио Фернандеса. Об этом рапортует Globo Esporte. «Армейцы» делали запрос по трансферу игрока, однако получили отказ.

За российскую команду Фернандес провел в общей сложности 329 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами. У защитника действующий трудовой договор с ЦСКА до середины 2024 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Владимира Федотова сыграют против екатеринбургского «Урала» 15 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Интернасьонал
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