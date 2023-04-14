«Интернасьонал» не отпустил Фернандеса в ЦСКА

Бразильский «Интернасьонал» отказал московскому ЦСКА в возвращении защитника Марио Фернандеса. Об этом рапортует Globo Esporte. «Армейцы» делали запрос по трансферу игрока, однако получили отказ.

За российскую команду Фернандес провел в общей сложности 329 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами. У защитника действующий трудовой договор с ЦСКА до середины 2024 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Владимира Федотова сыграют против екатеринбургского «Урала» 15 апреля.