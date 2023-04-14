Игрок ЦСКА Носков назвал цели команды на остаток сезона

Защитник московского ЦСКА Егор Носков высказался касательно предстоящего поединка против екатеринбургского «Урала» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.

«У нас есть свои цели - выиграть кубок и подняться максимально высоко в чемпионате. Постараемся выжать максимум и одержать победы в играх с «Уралом» в обоих турнирах», - передает слова футболиста издание «Известия».

Поединок между «Уралом» и ЦСКА пройдет в субботу, 15 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Хозяева находятся на десятом месте в турнирной таблице, а гости занимают четвертую строчку.