Балахнин: «Ростов» выжимает максимум в этом сезоне»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался касательно предстоящего поединка «жёлто-синих» против петербургского «Зенита» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Команда Карпина выжимает максимум в чемпионате. Но класс «Зенита» должен сказаться. Если ростовчане отберут очки, им можно будет поаплодировать. Но гораздо важнее для них удержаться в тройке», - передает слова специалиста издание «Известия».

Поединок между «Ростовом» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало матча запланировано в 19:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают второе место, а гости идут на первой строчке.