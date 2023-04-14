Чернышов дал прогноз на матч «Торпедо» - «Спартак»

Экс-наставник московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от поединка между «красно-белыми» и «Торпедо» в рамках 23-го тура чемпионата России.

«Думаю, этот матч будет результативным и команды забьют на двоих 3-4 мяча. Думаю, что «Торпедо» и «Спартак» сыграют в ничью со счетом 2:2», - передает слова специалиста издание Metaratings.ru.

Матч «Торпедо» - «Спартак» состоится в субботу, 15 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В преддверии дерби хозяева занимают последнее место в турнирной таблице, а гости располагаются на третьей строчке.