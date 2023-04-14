Бышовец назвал клубы, которые покинут РПЛ

Известный тренер Анатолий Бышовец рассказал о том, какие команды вылетят из Российской премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» специалист назвал подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо». Также он отметил, что «Локомотиву» уже не грозит такая участь – «железнодорожники», по его мнению, закрепятся в середине турнирной таблицы.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Торпедо» и «Химки» замыкают турнирную таблицу. У обеих команд по 13 набранных очков. Далее находятся воронежский «Факел» (17) и «Пари НН» (19).