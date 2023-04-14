Логашов: «Чемпионом будет «Зенит», как всегда»

Экс-игрок «Ростова» Арсений Логашов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге в преддверии матча своей бывшей команды против петербургского «Зенита».

«Надеюсь, «Ростову» удастся приблизиться к «Зениту». Сложно говорить, что интрига сохранится. Наверняка чемпионом будет «Зенит», как всегда. Надеюсь, «Ростов» даст надежду», - передает слова Арсения «РБ Спорт».

Поединок 23-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет в воскресенье, 16 апреля, на стадионе в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.