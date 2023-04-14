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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян рассказал, сколько денег ему нужно на месяц

14 Апреля 2023 • 06:38 Комментировать

Хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян поведал о том, сколько денег ему нужно для жизни в месяц. Ранее он называл сумму в размере 100 тысяч рублей.

«Что-то семье, что-то куда-то тратишь или сохраняешь. Нет конкретной суммы. Когда появляются деньги, становится больше и затрат. Думаю, это нормально. 100 тысяч уже не хватит - уже ипотека», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Срок трудового соглашения между Захаряном и «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги хавбек провел 19 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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