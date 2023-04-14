Захарян рассказал, сколько денег ему нужно на месяц

Хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян поведал о том, сколько денег ему нужно для жизни в месяц. Ранее он называл сумму в размере 100 тысяч рублей.

«Что-то семье, что-то куда-то тратишь или сохраняешь. Нет конкретной суммы. Когда появляются деньги, становится больше и затрат. Думаю, это нормально. 100 тысяч уже не хватит - уже ипотека», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Срок трудового соглашения между Захаряном и «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги хавбек провел 19 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.