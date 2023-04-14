Глушенков оценил разницу между «Крыльями Советов» и «Локомотивом»

Молодой игрок атаки столичного «Локомотива» Максим Глушенков сравнил свой бывший клуб, «Крылья Советов» с нынешним. Футболист заявил, что перед переездом в Москву у него были некоторые опасения.

«Опасение было, однако я понимал, что перехожу в команду, которая создаётся для выполнения серьёзных задач, топ-клуб. Не в обиду «Крыльям», которые дали мне многое, но «Локо» — это другой уровень во всех аспектах», - цитирует Глушенкова портал Sport24.

Глушенков, напомним, стал одним из зимних усилений «железнодорожников», перейдя из самарских «Крыльев Советов».

Ранее форвард назвал свой самый трудный в моральном плане период карьеры.