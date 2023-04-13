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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушенков прокомментировал результативность Дзюбы

13 Апреля 2023 • 23:24 Комментировать
Оренбург
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Локомотив Москва
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16.04 14:00

Форвард «Локомотива» Максим Глушенков высказался о своём одноклубнике Артёме Дзюбе, который в текущем сезоне забил за «железнодорожников» шесть голов в пяти турах РПЛ.

«Когда Дзюба приехал на сборы, ему следовало дать время, чтобы он скорее набрал форму - вот и результат. Артём забил шесть в пяти матчах говорит и это говорит скорее не об уровне РПЛ, а о том, что он в порядке», - цитирует Глушенкова Sport24.

Напомним, Дзюба, как и Глушенков, стал игроком «Локомотива» прошедшей зимой. Более трёх месяцев опытный форвард так и не мог найти себе клуб: слухи отправляли его то в «Пари НН», то в «Торпедо» или «Химки», а то и обратно в Турцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Максим Глушенков
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