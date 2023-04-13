Глушенков назвал период в «Спартаке» одним из тяжелейших в карьере

Форвард столичного «Локомотива» Максим Глушенков рассказал о периоде, когда он был игроком столичного «Спартака».

«Мне не нравилось, что я постоянно уходил по арендам и меня не хотели продавать. Один из тяжелейших периодов в карьере. Вообще в любом клубе есть такие игроки «на подхвате» - их постоянно гоняют по арендам, чтобы вернуть в нужный момент. Меня такой статус не устраивал», - делится Глушенков с Sport24.

Напомним, Глушенков принадлежал «красно-белым» с 2019 по 2022 годы, трижды уходя в аренду. Дважды – в самарские «Крылья Советов» и один раз – в подмосковные «Химки». В 2022 году футболист перешёл в «Крылья» на постоянной основе, а с зимы 2023 года стал игроком московского «Локомотива».