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Канчельскис: «Я бы хотел, чтобы Кокорин вернулся в «Фиорентину»

13 Апреля 2023 • 21:57 Комментировать
Фиорентина
...
Аталанта
17.04 21:45

Российский футбольный эксперт Андрей Канчельскис порассуждал о возможном возвращении Александра Кокорина в «Фиорентину». Нападающий «Ариса», напомним, принадлежит «фиалкам», его контракт с клубом Серии А действует до середины следующего года.

«Мне бы хотелось его возвращения в «Фиорентину», чтобы он самому себе смог доказать и всем, кто ругался на него и критиковал, в том числе мне. А дальше видно будет», - цитирует Канчельскиса «РИА Новости Спорт».

Напомним, на неделе «Арис» Кокорина возглавил турнирную таблицу чемпионата Кипра, опередив на одно очко АПОЭЛ – клуб, который последние месяцы турнирную таблицу чемпионата страны и возглавлял.

«Где Италия и где Кипр? На Кипре и я смогу играть», - добавил Канчельскис.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Андрей Канчельскис
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ФИОРЕНТИНА АТАЛАНТА
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