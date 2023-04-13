Сёмин: «Пока Пиняев оправдывает все вложения»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил одно из главных усилений «железнодорожников» прошедшей зимой – молодого полузащитника Сергея Пиняева.

«Пиняев играет хорошо, вопросов нет. Пока он оправдывает все вложения. Дальше — жизнь покажет», - делится Сёмин со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что у 18-летнего игрока в текущем сезоне пять голов и три ассиста в РПЛ и Кубке России за «Крылья Советов» и «Локомотив». Также полузащитник отличился в контрольном матче против сборной Ирака, который состоялся 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее Пиняев стал одним из самых подорожавших игроков РПЛ по версии transfermarkt.