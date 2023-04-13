Веденеев: «В РПЛ нет явных аутсайдеров»

Бывший игрок питерского «Зенита» Сергей Веденеев заявил, что не видит очевидных кандидатов в РПЛ на вылет по одной простой причине – все четыре команды, идущие внизу турнирной таблицы играют плохо.

«Вся четвёрка последних команд Премьер-лиги играет очень плохо и с большими перепадами. У них неукомплектованные составы, это видно», - цитирует Веденеева «Чемпионат».

Эксперт поставил в обратный пример «Локомотив», который благодаря зимним усилениям смог исправить своё турнирное положение и подняться выше. Напомним, в начале футбольной весны в РПЛ «Локомотив» шёл на 14-м месте, но после удачных мартовских матчей взлетел на 11 строчку и уступает 10-е место «Уралу» лишь по дополнительным показателям.