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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Судья должен был поставить пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом» - объяснение ЭСК

13 Апреля 2023 • 19:48 Комментировать

В четверг на сайте Российского футбольного союза были опубликованы объяснения по некоторым решениям экспертно-судейской комиссии (ЭСК). Так, например, было установлено, что в недавнем матче «Спартак» - «Ахмат» Алексей Сухой должен был назначить пенальти в ворота «красно-белых» на 15-й минуте.

Большинство членов комиссии посчитали, что контакт между Романом Зобниным и Андреем Семёновым должен был стать наказуемым.

Объяснение ЭСК звучит так: «Защитник, проявив нерасчётливость при попытке сыграть в мяч, совершил достаточно интенсивный контакт с ногой нападающего в тот момент, когда мяч находился ещё в игре в пределах поля».

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Ахматом» завершился вничью со счётом 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Андрей Семёнов Ахмат Алексей Сухой ЭСК РФС
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