Судья должен был поставить пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом» - объяснение ЭСК

В четверг на сайте Российского футбольного союза были опубликованы объяснения по некоторым решениям экспертно-судейской комиссии (ЭСК). Так, например, было установлено, что в недавнем матче «Спартак» - «Ахмат» Алексей Сухой должен был назначить пенальти в ворота «красно-белых» на 15-й минуте.

Большинство членов комиссии посчитали, что контакт между Романом Зобниным и Андреем Семёновым должен был стать наказуемым.

Объяснение ЭСК звучит так: «Защитник, проявив нерасчётливость при попытке сыграть в мяч, совершил достаточно интенсивный контакт с ногой нападающего в тот момент, когда мяч находился ещё в игре в пределах поля».

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Ахматом» завершился вничью со счётом 0:0.