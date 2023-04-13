Судья ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» - объяснение ЭСК

В субботу «Спартак» и «Динамо» разошлись миром в матче 22-го тура чемпионата России – 3:3. Сравнять счёт «красно-белые» смогли с пенальти в концовке. О том, что решение Сергея Иванова назначить одиннадцатиметровый удар признано ошибочным, стало известно ещё два дня назад. Теперь же на официальном сайте Российского футбольного союза были опубликованы разъяснения ЭСК по моменту.

Установлено, что контакт между Дасой и Зобниным был незначительным и ненаказуемым, поскольку он «не препятствовал продвижению соперника, который преувеличил последствия этого контакта, инициировав падение на газон».

Сергей Иванов из-за низкой оценки пропустит как минимум два тура Премьер-лиги.

ЭСК объяснила, почему спартаковца Соболева нужно было удалять