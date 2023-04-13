ЭСК объяснила, почему спартаковца Соболева нужно было удалять

На днях стало известно, что ЭСК РФС выявила две грубые ошибки в работе арбитра Сергея Иванова на матче «Спартак» - «Динамо» (3:3). Так, например, на 77-й минуте рефери должен был удалить с поля форварда «красно-белых» Александра Соболева.

В четверг вечером на сайте РФС были опубликованы объяснения ЭСК по тому эпизоду. Отмечается, что после получения жёлтой карточки поведение Соболева имело «явный неспортивный характер по причине того, что он продолжал словами и жестами выражать очевидный протест против решения судьи».

Комиссия единогласно считает, что Иванов должен был показать Соболеву повторное предупреждение и удалить с поля.

Ранее в РФС сообщили, что Сергей Иванов пропустит как минимум два ближайших тура чемпионата России.