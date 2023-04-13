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Кузяевым интересуется топ-клуб из Турции эксклюзив

13 Апреля 2023 • 18:50 Комментировать (1)

Далер Кузяев летом может обрести статус свободного агента – его контракт с «Зенитом» истекает. У 30-летнего полузащитника есть предложение о пролонгации договора с питерцами, которое он примет, если не сможет трудоустроиться в Европе. Кузяев определённо хочет попробовать себя за рубежом.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», интерес к Кузяеву проявляет «Бешикташ».

Пока непонятно, привлечёт ли Далера Кузяева вариант с переходом в топ-клуб по меркам Турции.

Отметим, что за «Зенит» Кузяев играет с лета 2017 года. С тех пор хавбек провёл 175 официальных матчей, в которых забил 23 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Далер Кузяев трансферы футбола - лето 2023
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nmgh
13 Апреля 2023 в 19:08
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