Далер Кузяев летом может обрести статус свободного агента – его контракт с «Зенитом» истекает. У 30-летнего полузащитника есть предложение о пролонгации договора с питерцами, которое он примет, если не сможет трудоустроиться в Европе. Кузяев определённо хочет попробовать себя за рубежом.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», интерес к Кузяеву проявляет «Бешикташ».

Пока непонятно, привлечёт ли Далера Кузяева вариант с переходом в топ-клуб по меркам Турции.

Отметим, что за «Зенит» Кузяев играет с лета 2017 года. С тех пор хавбек провёл 175 официальных матчей, в которых забил 23 гола.