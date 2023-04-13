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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Мне советы президента «Оренбурга» не нужны»

13 Апреля 2023 • 18:25 Комментировать

Наставник «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, читал ли он информацию о переходе с разных покрытий поля по совету президента «Оренбурга» Василия Еремякина.

Напомним, что недавний матч между «Оренбургом» и «Ростовом» в Премьер-лиге завершился со счётом 2:2.

«Мне его советы, касающиеся футбола, не нужны. Пусть он лучше назовёт 10 футболистов, которым не рекомендуется по медицинским показаниям играть на натуральном поле. А я, в свою очередь, назову хоть 50, кому противопоказано синтетическое покрытие. Пусть даже такое хорошее как в Оренбурге», - сказал Карпин, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ростов» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От «Зенита» команда Валерия Карпина отстаёт на девять очков. В ближайшем туре команды встретятся в Ростове-на-Дону.

Карпин: «Не понимаю, почему так возбудился агроном-президент «Оренбурга»

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Оренбург Василий Еремякин
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