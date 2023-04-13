Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил причины неудачной серии московского «Спартака».

- В матче с «Динамо» у «Спартака» было какое-то тотальное невезение. Все три пропущенных мяча – голы в результате собственных ошибок, привозы самих себе. А если в целом, то, я думаю, «Спартак» очень много энергии тратит на предсезонные турниры, которые часто выигрывает, что играет с ним злую шутку. Из-за этого спартаковцы эмоционально выгорают и потом входят в сезон немножко опустошенными. Я даже не знаю, почему в головы руководителям «Спартака» не приходит, что этот Зимний Кубок никому не нужен, что лучше проводить на сборах обычные товарищеские матчи, а потом входить в сезон с целью хорошо выступить на отрезке Премьер-лиги. Спартаковцев уже и травят насчёт того, что они только этот Кубок и могут выигрывать, после чего у них идут спады, срывы и неровные игры на официальной турнирной дистанции, и поэтому они проваливают половину чемпионата.