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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Смешно, что Клотет за три дня напрочь полюбил Москву» эксклюзив

13 Апреля 2023 • 18:16 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», считает, что испанский главный тренер Жозеп Клотет не спасёт московское «Торпедо» от вылета в Первую лигу. Об этом Стипиди сказал в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- У нас эксперты любят восхвалять иностранных ребят и петь им дифирамбы. «Торпедо» с Клотетом выиграло у «Факела» абсолютно случайно, и все стали кричать, что ой какой успех, какой блестящий тренер, что они сейчас всех загонят… Да кого они загонят и кого догонят? Никого. Они напрямую вылетят из высшего дивизиона вместе с этим тренером, который умудрился за три дня, приехав в Россию, напрочь полюбить Москву. Это смешно. Как можно за три дня? Мы видим, как сейчас к нам относятся в футболе и других видах спорта иностранцы – Инфантино и другие, в политику я не лезу.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди Жозеп Клотет
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