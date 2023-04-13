Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», считает, что испанский главный тренер Жозеп Клотет не спасёт московское «Торпедо» от вылета в Первую лигу. Об этом Стипиди сказал в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- У нас эксперты любят восхвалять иностранных ребят и петь им дифирамбы. «Торпедо» с Клотетом выиграло у «Факела» абсолютно случайно, и все стали кричать, что ой какой успех, какой блестящий тренер, что они сейчас всех загонят… Да кого они загонят и кого догонят? Никого. Они напрямую вылетят из высшего дивизиона вместе с этим тренером, который умудрился за три дня, приехав в Россию, напрочь полюбить Москву. Это смешно. Как можно за три дня? Мы видим, как сейчас к нам относятся в футболе и других видах спорта иностранцы – Инфантино и другие, в политику я не лезу.