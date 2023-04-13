Карпин: «Не понимаю, почему так возбудился агроном-президент «Оренбурга»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о словах президента «Оренбурга» Василия Еремякина.

Напомним, что Еремякин недавно посоветовал Карпину не говорить «непотребные вещи» по поводу искусственного газона на стадионе «Газовик».

По словам Карпина, он не выражал недовольства по поводу качестве газона в Оренбурге.

«На пресс-конференции я говорил о том, что нужно время для адаптации и привыканию к этому газону. Не знаю, почему так возбудились некоторые люди, например, агроном-президент «Оренбурга», - сказал Карпин, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Также Карпин высказался по поводу слов Еремякина о том, что «Оренбургу» по ходу сезона приходится регулярно перестраиваться, ведь дома они играют на искусственном газоне, в отличие от выездных матчей.

«Мог бы и постелить в Оренбурге натуральный газон, и никому не надо было бы переходить на другое покрытие: ни «Оренбургу», ни другим командам. Как я понял, он ещё и учёный-агроном!» - сказал Карпин.

Напомним, что в понедельник «Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 2:2.