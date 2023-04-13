Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил возможность перехода полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси».

- Сегодня Захарян заявил, что никогда не рассматривал возможность перехода в «Галатасарай». На сегодняшний день ему есть смысл задумываться над переходом в европейский клуб?

- Тут надо смотреть на то, какие европейские клубы в нём заинтересованы - нужно ли это сегодня ему? Есть смысл ехать только в серьёзный клуб, где он прибавит в мастерстве и получит ценный опыт.

- В клуб уровня Лиги чемпионов?

- Необязательно - можно в клуб уровня Лиги конференций. По крайней мере, в команду, которая принимает участие в международных турнирах. Во-первых, надо смотреть на сам чемпионат, ещё брать в учёт место в стартовом составе. Я не знаю, что у него на первом месте - деньги или футбол.

- Сегодня Захаряну есть смысл переходить в «Челси»?

- В «Челси» даже в раздевалке места для игроков не хватает. Так не должно быть. В обойме должно быть 18-20 игроков и всё. Не всегда хорошо, когда игроков много. Количество не означает качество. В киевском «Динамо» лучшего образца играло всего 13 человек - и клуб показывал результат. Вчера на поле в матче с «Реалом» не знали, куда им деваться.

Роберт Иванов