Орлов назвал отставку Бердыева «федунизмом»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался насчёт недавнего ухода Курбана Бердыева с должности главного тренера «Сочи».

Как известно, при Бердыеве сочинцы провели только пять матчей в Премьер-лиге. Два из них были выиграны, три – проиграны.

«Я и сейчас буду хорошо отзываться о Бердыеве. Человека убрали после пятого матча! Это «федунизм». Денежные люди, которые платят в клубах, не понимают главного - они дилетанты в игре. Доверьтесь тренеру! Он же главная фигура в команде. Если вы не доверяете тренеру, вы ничего не добьётесь. Дайте поработать хоть год человеку, раз его берёте», - сказал Орлов, чьи слова приводит sport24.

Ранее в руководстве «Сочи» рассказывали о том, что инициатором расставания был сам Курбан Бердыев.

На текущий момент «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После ухода Бердыева команду на временной основе принял Дмитрий Хохлов. Он готовит команду к матчу против «Краснодара», который пройдёт 15 апреля.