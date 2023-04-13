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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Парфёнов: «Лучше бы «Тосно» не закрывали, играли бы в Лиге Европы»

13 Апреля 2023 • 16:19 Комментировать

Бывший наставник «Тосно» Дмитрий Парфёнов отреагировал на новости о возрождении клуба из Ленинградской области.

«Если есть возможность возродить «Тосно», то это здорово. Чем больше будет клубов, тем лучше. Здорово, но лучше бы клуб не закрывали — играли бы в Лиге Европы», — заявил специалист в интервью «Чемпионату».

Напомним, что сегодня, 13 апреля, стало известно о возвращении «Тосно» в российский футбол. В 2018 году подопечные Парфёнова сенсационно выиграли Кубок страны, однако из-за расформирования коллектив не принял участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Парфёнов Тосно
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