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Биджиев: «На «Баварию» и «Челси» наложили отпечаток смены тренеров» эксклюзив

13 Апреля 2023 • 16:30 Комментировать (1)

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги первых матчей в четвертьфинальных противостояниях Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Бавария» (3:0) и «Реал Мадрид» – Челси» (2:0).

- «Бавария» и «Челси» оказались в схожей ситуацией в связи с тем, что их недавно возглавили новые тренеры. Я думаю, это наложило свой отпечаток на то, как проходили их матчи с «Манчестер Сити» и «Реалом» соответственно. Если «Бавария» в первом тайме действовала довольно-таки слаженно и нормально противостояла игрокам соперника, то потом ход игры полностью контролировал «Манчестер Сити», одержавший заслуженную победу. В принципе, там уже сказался класс как отдельных игроков «горожан», как и в целом манчестерской команды, которая продемонстрировала великолепный футбол с отлаженными до автоматизма игровыми взаимодействиями.

Преимущество «Реала» в игре с «Челси» было подавляющим. Хотя расчёт Лэмпарда на скорость в контратаках где-то мог и оправдаться, поскольку в начале матча футболисты лондонцев два-три раза здорово выбегали вперёд. Но в целом «Реал», конечно, выглядел посолиднее и помощнее. В целом мне игра мадридцев очень понравилась, их победа всецело закономерна.

Считаю «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Класс этих команд таков, что они могут наказать соперника за любую оплошность. В ответном матче «Бавария» дома вынуждена будет атаковать, и это откроет для «Сити» впереди свободные зоны, которыми он может воспользоваться. Если «Манчестер Сити» откровенно не провалит игру, то исход двухматчевого противостояния здесь уже предрешён. У «Реала» перед ответной встречей задел чуть поменьше, но судя по первому матчу, если ничего экстраординарного в Лондоне не произойдёт, мадридцы тоже должны проследовать дальше.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Лига Чемпионов Хасанби Биджиев
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nmgh
13 Апреля 2023 в 16:41
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