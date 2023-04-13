Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

- Всего после пяти матчей меняют тренера. Это сейчас реалии нашего футбола. Если можно говорить с уверенностью, что у нас появилось много хороших молодых игроков, и я надеюсь, что их появится ещё больше, то в тренерском цеху у нас происходят метаморфозы, которые зависят от руководителей клубов. Раньше, в 90-е годы, когда руководителем ПФЛ, в структуру которой входили тогда и Высшая лига, и Первая, и Вторая, был Николай Александрович Толстых, он влиял практически на всё. А сегодня такие вещи происходят. Я считаю, это не красит наш футбол. Не думаю, что решения по тренерам в «Сочи» зависят именно от самого Ротенберга, – скорее всего, в клубе недостаток людей, правильно разбирающихся в футболе. Они устроили чехарду с тренерами. После Федотова взяли Гаранина, который раньше работал только в «Твери» и немножко в «Енисее», – и он провалился. Дальше они временно кого-то подержали и пригласили Бердыева. Но всё же уважение к человеку надо какое-то иметь. Бердыев – это не какой-то там сопляк и не мальчишка, а статусный тренер сегодня в России. Но, опять же, это я высказываю свои мысли, а как и что там происходило на самом деле, я не знаю.