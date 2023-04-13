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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Дзюба большим командам уже ничего не докажет» эксклюзив

13 Апреля 2023 • 16:10 Комментировать (1)

Бывший полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал весеннюю игру московского «Локомотива» с нападающим Артёмом Дзюбой.

- Трудно что-то сказать по «Локомотиву». Они сыграли с «Зенитом» в свою силу, насколько были готовы. Да, они почти решили задачу избежать вылета, у них наладилась немножко игра. Но с «Зенитом», конечно, тяжеловато им было. Потому что если брать общий уровень, то питерцы, естественно, посильнее в командном плане и в прочем. Вендел и Малком, мне кажется, для нашего чемпионата и для «Зенита» очень много значат. А в «Локомотиве» один Дзюба был мотивирован, чтобы забить, чтобы кому-то чего-то доказать. Но что ему там доказывать? Большим командам – таким, как «Зенит», – он им ничего не докажет. А решить задачу остаться в Премьер-лиге – да, поможет, я об этом уже говорил.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов
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13 Апреля 2023 в 16:41
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