Родригао верит, что Ренан окажется в «Реале»

Футболист «Зенита» Родригао оценил уровень зимнего новичка команды Роберта Ренана. Родригао ответил на вопрос, верит ли он, что Ренан может оказаться в «Реале», как говорят слухи.

«Безусловно. У него огромный талант и большой потенциал. «Реал» - мировой топ-клуб. Кроме них есть ещё большие команды. Роберт очень молодой, ему многому надо научиться, но уверен, что у него многообещающее будущее», - сказал Родригао, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что Роберт Ренан получил наибольший прирост в оценочной стоимости среди всех футболистов Российской премьер-лиги в последнем обновлении данных авторитетного портала transfermarkt.

19-летний Ренан после трансфера из «Коринтианса» провёл за «Зенит» шесть матчей.