Баринов, Фомин и ещё два игрока РПЛ подешевели на 1 миллион евро

Эксперты портала transfermarkt пересмотрели оценочные стоимости некоторых игроков Премьер-лиги России. Если брать последние изменения от 13 апреля, то самое большое падение ценника показали четыре футболиста. В этом списке находятся Дмитрий Баринов из «Локомотива», Хорхе Карраскаль из ЦСКА, Даниил Фомин из «Динамо» и Рифат Жемалетдинов из «Локомотива». Все они подешевели на 1 миллион евро.

Карраскаль, Фомин и Баринов теперь оцениваются в 8 миллионов евро, а Жемалетдинов – в 6 миллионов евро.

Ранее мы сообщали, что самый большой прирост в оценочной стоимости показал защитник «Зенита» Роберт Ренан.