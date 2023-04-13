Ренан и Пиняев получили самый большой прирост в трансферной стоимости в РПЛ

Специалисты авторитетного портала transfermarkt обновили данные об оценочной стоимости некоторых игроков Российской премьер-лиги. Самый большой прирост – 4 миллиона евро – показал зимний новичок «Зенита» - защитник Роберт Ренан. Теперь бразильца оценивают в 7 миллионов.

Вторым идёт полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев, подорожавший на 3,5 миллиона евро. Теперь Пиняев стоит 7 миллионов.

Топ-3 замыкает бомбардир «Зенита» Малком. Его ценник вырос на 3 миллиона и теперь составляет 27 миллионов евро. Малком остаётся самым дорогим игроком в РПЛ.

Добавим, что лидером чемпионата России на текущий момент является «Зенит». Питерцы могут стать чемпионами пятый год подряд.